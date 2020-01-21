"Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні, на території консульського округу якого є могила на горі Монастир. Ми попросили, щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади перевірило факт і обставини цієї події",- зазначив Дещиця.

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Він підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими.

"Це неприпустимо в цивілізованому світі. Особливу увагу ми приділяємо цьому пам’ятнику, оскільки він вже був сплюндрований раніше і мав статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі",- зауважив український дипломат.

Посол звернув увагу, що про відновлення меморіальної дошки на горі Монастир українська сторона зараз веде переговори з польською, і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.

"Привертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту Президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн, зокрема на рівні Інститутів національної пам’яті обох країн, між міністерствами культури",- наголосив Дещиця.

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Як зауважив посол України в РП, посольство в оперативному порядку передало в МЗС Польщі інформацію про ситуацію, що склалася в Монастирі з меморіальною дошкою.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА, яку до цього пошкодили в 2015 році. На горі Монастир розташовується могила-курган 62 воїнів УПА, два кам'яні хрести 1940-х років з вирізаними зображеннями тризуба, а також сучасний пам'ятник. Загалом протягом 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам'яті.