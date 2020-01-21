Суд почав розгляд доводів адвокатів, викладених в апеляції на вирок у справі про держзраду Януковича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Засідання призначено на 11:00.

Під час учорашнього засідання судді перейшли до вивчення доказів захисту, викладених у скарзі. Нагадаємо, адвокати Януковича вимагають скасувати рішення першої інстанції і почати розгляд спочатку.

Суддя попросив прокоментувати один із доводів захисту - про те, що терміни досудового розслідування нібито пропущено на місяць.

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На думку адвокатів Януковича, справу відправили "простроченою" до суду 2016 року на місяць, тому що вважають, що відлік слідства слід вести з того моменту, коли під час досудового розслідування встановили причетність іще 10 осіб, крім раніше встановлених - громадян РФ, військових, представників влади.

"Справа потрапила до суду простроченою, - повідомив під час перерви засідання адвокат захисту Віталій Сердюк. - Суд не мав права приймати справу. Прокурори більш ніж на місяць пропустили терміни".

На думку прокурорів, відлік слідства має йти від моменту оголошення підозри Януковичу - 28 листопада 2016 року - і порушень термінів немає. А справи щодо деяких інших встановлених осіб досі розслідують.

"Протягом трьох місяців після останнього виділення кримінального провадження справа була без термінів, і жодні терміни не враховувалися. З моменту повідомлення про підозру Януковичу почався новий термін щодо конкретно взятої особи. Ця справа розслідувалася протягом двох місяців, а 25 січня 2017 року (термін розслідування. – Ред.) був продовжений до чотирьох місяців, коли минув цей час - було направлено до суду", - пояснив у коментарі прокурор Максим Крим і додав, що, згідно зі ст. 219 Кримінального процесуального кодексу (на момент розслідування), терміни початку досудового розслідування відраховують із моменту повідомлення про підозру.

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Суддя також попросив сторону захисту уточнити, чому вони вважають, що генпрокурор знав про склад суддів суду першої інстанції. "Ми не знайшли інтерв'ю чи заяв генпрокурора із цього приводу", - повідомив суддя.

Першоджерелом цього повідомлення названо публікацію журналіста Валерія Калниша 6 квітня 2017 року. "А в ніч з 6 на 7 квітня генпрокурор на інтернет-ресурсі підтвердив інформацію, що справа перебуває в Оболонському суді, тоді як фізично вона ще була в Апеляційному суді", - повідомили адвокати захисту. На їхню думку, справу намагалися передати певним суддям, щоб отримати рішення в керованому режимі.

Судді при цьому уточнили в захисту, що рішення про передачу справи в Оболонський суд було прийнято ще 28 березня, а протокол автоматизованого розподілу на суддів (головуючого суддю Владислава Дев'ятка, а також Костянтина Васалатія і Максима Титова) датовано 10 квітня.

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Судді уточнили, що мають пояснення суду і що всі докази будуть вивчати пізніше, а на цей момент суд хоче отримати пояснення щодо кожного пункту порушень, викладених у скарзі.

Прокурори звернули увагу суду, що стосовно можливих втручань в авторозподіл суддів була проведена перевірка й у справі є її результат.

Коментуючи слова адвокатів про те, що генпрокурор нібито заявив до результатів автоматичного розподілу суддів про склад суддів, які будуть судити Януковича, прокурор Максим Крим повідомив, що це говорив не генеральний прокурор і адвокати посилаються на повідомлення журналіста Калниша про суддів як першоджерело.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.