Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії

Білоруська нафтова компанія БНК в січні купить партію норвезької нафти, що видобувається на родовищі Johan Sverdrup. Норвезька нафта буде доставлена ​​до Білорусі через литовський порт Клайпеда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Очікується, що норвезький танкер Breiviken, навантажений 80 000 тонн нафти, прибуде в Клайпеду 22 січня. Звідти нафту буде доставлено ​​до Новополоцького НПЗ ( "Нафтан") залізницею. За відомостями агентства Reuters, після отримання першої партії палива білоруська сторона збирається продовжувати переговори про подальші постачання.

Водночас білоруське онлайн-видання Tut.by пише, що залізничні поставки нафти з Клайпеди в напрямку Новполоцького НПЗ обійдуться Мінську приблизно в 20 доларів за тонну, що значно дорожче транспортування палива по нафтопроводах.

Імовірно, продавцем нафти виступила французька компанія Total. На момент публікації матеріалу DW представники цієї компанії, однак, ніяк не прокоментували відповідний запит журналістів.

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Угода була укладена на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом з питання ціни на енергоносії, через які Росія на початку січня припинила поставки нафти в Білорусь.

Влада в Мінську терміново шукає постачальників нафти на тлі припинення імпорту з Росії. Білорусь без неї довго не виживе, але без російської нафти вона і не залишиться, запевнили експерти. (17.01.2020)

Білорусь імпортує щорічно 23-24 мільйони тонн російської нафти за загального обсягу експорту РФ в 250 мільйонів тонн. До 6 мільйонів, за оцінками експертів, йдуть на потреби білоруської економіки, решта - на переробку і перепродаж на міжнародних ринках.

Розробка нафтового родовища Johan Sverdrup почалася в Норвегії 7 січня. У його офіційному відкритті брала участь прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг. Як зазначає агентство Reuters, нафта, що видобувається на родовищі Johan Sverdrup порівнянна за якістю з російською маркою експортної нафтової суміші Urals ("Юралс").

З 1 січня 2020 року Росія припинила постачати Білорусі нафту, вказавши як формальну причину відсутність контрактів між білоруською стороною і російськими держкомпаніями "Роснефть" і "Газпром нефть".

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Причиною розбіжностей стали також вимоги Білорусі про зниження компенсацій у зв'язку з російським податковим маневром у нафтовій галузі, в результаті якого білоруські НПЗ зазнали суттєвих втрат. Влада в Мінську підкреслює, що Білорусь - важливий для Росії споживач: на неї припадає приблизно 10 відсотків російського експорту нафти.

У вівторок, 14 січня, перший віцепрем'єр Білорусі Дмитро Крутий заявив, що Білорусь розіслала комерційні пропозиції про купівлю нею нафти підприємствам України, Польщі, країн Балтії, Казахстану та Азербайджану.