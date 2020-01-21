Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Al Arabiya, про це йдеться у другій доповіді про авіакатастрофу від Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що у Тегерана немає необхідного обладнання для розшифровки інформації з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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