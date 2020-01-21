У справі Крисіна суд вивчив протоколи огляду відео камер спостереження і перейшов до розгляду письмових матеріалів

Зокрема, суд вивчив протоколи огляду місця злочину - перехрестя вулиці Великої Житомирської - і присутніх там на момент скоєння злочину осіб. З протоколу випливає, що двоє свідків під час огляду впізнали на відеозаписах, зокрема, Крисіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Відео було знято з будівлі МНС та будівлі, яка прилягала до Великої Житомирської. Саме за цими відеозаписами були упізнані Крисін та інші співучасники злочину, згадувані в обвинувальному акті, розповіла прокурор у справі Юлія Малашич.

"Були вивчені протоколи впізнання за участю Крисіна як свідка під час його співпраці зі слідством, яка мала місце в епізоді розслідування вбивства Веремія. Крисін упізнав інших учасників, які брали участь у протидії мирним акціям протесту - Максюру, Поторочу, Алієва, Комісарчука та інших осіб, яких він знав за прізвиськами", - пояснила Малашич.

Нагадаємо, за версією слідства, в журналіста В'ячеслава Веремія стріляв саме Джалал Алієв ("Дагестанець"), який зараз переховується від слідства.

Також під час засідання продовжили вивчати письмові матеріали справи і перейшли з 10 до 11 тому справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого звільнення за відмову від свідчень проти правої руки Іванющенка Саркісяна, - журналістка Двалі

Нагадаємо, що журналіста Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних тітушок у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія тітушки сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.