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21.01.20 11:33

Вовк знову став головою Окружного адмінсуду Києва

Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк.

Вовк знову став головою Окружного адмінсуду Києва

Про це повідомляє "Суд Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що голосування відбулося сьогодні, 21 січня. За Вовка було віддано 39 голосів.

Нагадаємо, глава ОАСК Вовк, а також суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрибніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко, були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших та іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Вовка.

Генпрокуратура подала до Вищої ради правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення Вовка, Погрибніченко і Шепітка від правосуддя. Але ВРП відмовилася.

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7 листопада минулого року Шевченківський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в продовженні термінів досудового розслідування по так званим "плівкам Вовка".

У листопаді ГПУ завершила розслідування.

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