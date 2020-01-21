Чиновника Харківської міськради підозрюють у розтраті майже 1,9 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадові особи міськради уклали низку договорів з товариством з обмеженою відповідальністю про закупівлю робіт, зокрема з реконструкції одного з найбільших мостів Харкова.

Під час проведення зазначених ремонтних робіт, а саме - зняття дорожнього покриття, керівник одного з департаментів Харківської міської ради, ймовірно, здійснив розтрату комунального майна шляхом передачі підрядчику асфальту за заниженою ціною.

Сума матеріальних збитків, завданих територіальній громаді внаслідок зазначених дій, становить майже 1,9 млн грн.

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