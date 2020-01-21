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21.01.20 11:46

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ

Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити увагу на ранній діагностиці цього захворювання.

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна посідає 2 місце. Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

До гарантованого пакету безкоштовних обстежень входить:

- мамографія
- гістероскопія
- езофагогастродуоденоскопія
- колоноскопія
- цистоскопія
- бронхоскопія.

Для того, щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

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Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ 01

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