Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна посідає 2 місце. Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.
До гарантованого пакету безкоштовних обстежень входить:
- мамографія
- гістероскопія
- езофагогастродуоденоскопія
- колоноскопія
- цистоскопія
- бронхоскопія.
Для того, щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.