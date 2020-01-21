Голова Миколаївської ОДА Стаднік зустрівся з Рябошапкою: арешт на завод "Океан" накладено, щоб зберегти цінний для держави об'єкт

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стаднік повідомив на сторінці у Facebook.

"Вдячний, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі.



Для нас важливо, аби всі, хто причетний до штучного доведення до банкрутства і незаконних дій з майном підприємства, були покарані згідно з чинним законодавством.



Наразі, щоб зберегти стратегічний для держави об’єкт, на цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" накладено арешт.



Зі свого боку робитимемо все, аби ситуація була доведена до логічного завершення згідно із Законом", - написав він.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018 році суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.