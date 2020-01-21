Іран веде переговори з українським МЗС про відшкодування збитків за збитий літак МАУ, - Криклій

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства інфраструктури України за підсумками зустрічі його глави Владислава Криклія зі спеціальним посланником президента Ірану, міністром шляхів і міського розвитку Ісламської Республіки Іран Мохаммедом Есламі, передає Цензор.НЕТ

В ході бесіди сторони обговорили комплекс питань, пов’язаних із авіакатастрофою повітряного судна авіакомпанії МАУ PS752. Владислав Криклій наголосив, що спільний обов'язок обох сторін перед жертвами та їх сім'ями - це встановлення об'єктивних причини катастрофи і притягнення винних до відповідальності.

"Ми високо цінуємо, що Іранська сторона оперативно розпочала розслідування катастрофи згідно з Додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція). Ми вдячні за надання доступу до розслідування експертам українських компетентних органів та авіакомпанії власника літака. Ще раз наголошуємо на тому, що воно має бути неупередженим та об'єктивним і проводитися із суворим дотриманням вимог міжнародного права", - повідомив Владислав Криклій.

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Він також наголосив на готовності української сторони сприяти проведенню розслідування, зокрема забезпечити аналіз даних з "чорних скриньок" в Україні.

Міністр також зазначив, що, на думку української сторони, кінцевим результатом технічного розслідування має стати розробка ефективних пропозицій щодо того, як уникнути подібних трагічних випадків у майбутньому. Це може включати пропозиції із вироблення ІКАО та іншими компетентними міжнародними організаціями дієвих рекомендацій або стандартів у сфері безпеки польотів.

Криклій також повідомив, що Україна проводить власне розслідування згідно з Кримінальним кодексом України: "Нам відомо, що основне кримінальне розслідування цієї катастрофи проводиться на території Ірану. Але тим не менш, Українська сторона теж проводить власне розслідування цієї жахливої авіакатастрофи. Тому ми вважаємо, що може бути створена спільна слідча група, яка буде дієвим інструментом співпраці держав та сприятиме ефективному розслідуванню справи", - наголосив міністр.

Він також нагадав, що відповідні запити були подані Офісом Генерального прокурора України до компетентних органів Ірану та інших країн, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі. Україна також надіслала низку запитів про взаємну правову допомогу до Ірану в рамках двостороннього договору та очікує відповіді на них.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.