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21.01.20 12:20

"НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди"

20 січня Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов телеканалу "NewsOne" до керівника фракції "Народний фронт" Максима Бурбака та політичної партії "Народний фронт".

"НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "НФ".

"NewsOne" позивався через пост Максима Бурбака у фейсбуці, опублікований 2018-го року, де телеканал було названо "відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди".

Це вже другий позов, який "НФ" виграв у телеканалу "NewsOne".

Пресслужба нагадала, що раніше канал вимагав спростувати слова із заяви "НФ" та БПП у минулому скликанні парламенту про антиукраїнську діяльність "NewsOne", однак столичний Шевченківський районний суд залишив позов без задоволення.

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