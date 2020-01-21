Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі дії відбулися в осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати.

За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Імовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів у народні депутати, як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.

Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.

Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям зазначених осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.

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