Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Слідчі дії відбулися в осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати.
За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Імовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів у народні депутати, як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.
Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.
Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям зазначених осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.