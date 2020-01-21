Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, ПАТ "Дніпрометалсервіс" у вересні 2014 року надала НБУ в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв.м і вартістю понад 100 млн грн як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "Приватбанку" до націоналізації.

Оскільки компанія "Дніпрометалсервіс" не виконала взятих на себе зобов’язань майнового поручителя "Приватбанку", НБУ у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна, і 16 січня 2020 року позовна заява НБУ була задоволена в повному обсязі.

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Загалом суди вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набули чинності, за якими виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Коломойського (фінансового поручителя) і пов'язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "Приватбанку" в 2008-2015 роках. Нині на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо "Приватбанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними і досі не виконали зобов'язань за кредитами рефінансування.