Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії. На цей момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Дії посадової особи кваліфіковані за ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Оскільки зазначена особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру підписав Генеральний прокурор", - йдеться в повідомленні.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

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У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У травні 2019 про підозру у вчиненні злочину було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії, а в жовтні до них приєднався і народний депутат VІІІ скликання Максим Микитась, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.