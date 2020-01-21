51% українців вважає найкращою гарантією безпеки членство в НАТО: це найвищий показник за весь час проведення опитувань, - Демініціативи. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС, вступ до Євразійського економічного союзу обстоюють 13%, а 23% певної думки не мають. Найбільше підтримують вступ України до ЄС в Західному (90%) та Центральному (70%) регіонах. На Півдні (44%) та Сході (43%) підтримка членства в ЄС теж переважає, але певна частина мешканців підтримують й вступ до Євразійського економічного союзу (23% на Півдні і 24% на Сході), значна частина своєї думки не визначила (33% на Півдні та 33% на Сході). Після 2013 року зросла кількість громадян, які віддають перевагу членству в ЄС – з 46% у грудні 2013 р. до 57% у грудні 2014 р., поступово зростаючи до 64% у грудні 2019 р. Водночас різко зменшилася кількість прихильників вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – з 36% у 2013 р. до 16% у 2014 р., надалі продовжуючи знижуватися до 13% у грудні 2019 р.", - йдеться в дослідженні.

"Понад половина населення (51%) вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО – це найвищий відсоток за весь час проведення опитувань. Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібний військовий союз з Росією та країнами СНД. Водночас щодо цього питання існують регіональні відмінності: вступ до НАТО майже одностайно підтримують на Заході (80%) і більше половини населення в Центральному регіоні (54%). Натомість на Півдні віддають перевагу нейтральному статусу (42%), так само й на Сході (43%), причому на Сході 13% вбачають гарантію безпеки у військовому союзі з Росією та країнами СНД. Водночас і на Півдні, і на Сході приблизно третина населення (відповідно, 34% і 29%) віддає перевагу членству України в НАТО", - наголошується в дослідженні.

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Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.