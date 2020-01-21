Зеленський підписав закон про спрямування 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні

Про ЕОМ повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тис. легальних робочих місць тільки в перший рік дії програми.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

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14 січня Рада підтримала відповідний законопроєкт.