Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ, про це народна депутатка фракції "ЄС" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

Сюмар написала: "Коли читаєш про систему Довіри у по факту Законі про цензуру, то міністерство, яке взяло на себе розробку цієї "ініціативи" хочеться відразу назвати Міністерством Правди. А чому соромитися? Оцініть феєричність цитати з тексту законопроєкту:

"Поширення дезінформації (неповної інформації, що становить суспільний інтерес) та іншої недостовірної інформації може призводити до викривленого сприйняття реальності та прийняття громадянами рішень, що ґрунтуються на неправдивій, неповній або перекрученій інформації. Така ситуація негативно впливає на демократичні процеси в Україні".

Вона нагадала, що за це в законопроєкті передбачено блокування інтернет-ресурсів, месенджерів, типу Телеграма, і кримінальна відповідальність з виправними роботами.

"Я не знаю, чи буває інформація повною і як можна все забанити в цифрову епоху. Але я точно знаю, що такі законодавчі ініціативи і "бурхлива діяльність" Міністерства культури однозначно становлять вкрай серйозну загрозу "демократичним процесам в Україні". Бо до демократії такі новели не мають жодного стосунку", – наголосила депутатка.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

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