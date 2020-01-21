До річниці відкриття Музею АТО в Дніпрі зняли унікальний фільм - радник прем'єра Голик

До триріччя Музею АТО в Дніпрі зняли віртуальний відеотур у форматі 3D і фільм для іноземної аудиторії про війну за Україну, повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра і ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Він розповів, що ініціаторами створення Музею АТО виступили ветерани та волонтери. Результатом роботи величезної команди став унікальний музейний комплекс, який об'єднав розповідь про війну з особистими історіями.

"Музей складається з чотирьох зон окремого емоційного сприйняття. Вуличної експозиції, присвяченій шляхам війни, якими пройшли українці. Основного виставкового залу, де зібрані історії як про військових, так і про волонтерів, переселенців, медиків, капеланів, журналістів. Зали Світлої Пам'яті Героїв Дніпропетровщини, які поклали життя за мирне небо над Україною. Панорамного кінотеатру з унікальним фільмом у форматі 360 градусів", - розповідає Голик.

"Музей АТО - це унікальний центр патріотичного виховання молоді, майданчик соціального діалогу та частина нашої пам'яті. Пам'яті про Героїв України, які відстояли нашу Незалежність", - зазначає він.

Для всіх, хто хоче познайомитися з музеєм ближче, фотограф Дмитро Малишев створив перший в країні 3D тур по музею:

Ще один відеопроєкт був розроблений спеціально для іноземної аудиторії. Ідею фільму, за словами Голика, підказали гості з офіційних делегацій:

"Посли різних країн, міністри закордонних справ, депутати Європарламенту та інші почесні іноземні гості після перегляду фільму ставили однакове запитання - як це можна показати нашим народам? Так виникла ідея фільму, щоб у будь-якому місці планети можна було його подивитися".

Режисером фільму "Дніпро - форпост України" став боєць медичного батальйону Євген Титаренко, продюсером виступила волонтер Наталія Хазан. Фільм доступний для перегляду англійською мовою:

Наприкінці 2019 року радник прем'єр-міністра Юрій Голик видав книгу "Бескінечність не для слабаків", в якій розповів про роботу Дніпропетровської ОДА в 2015-2019 роках. Книга про "менеджерів, які хакнули систему держуправління", вийшла у видавництві "Фоліо".