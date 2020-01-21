На Рівненщині невідомий напав на активістку Кравчук, яка виступала проти корупції в місцевій лікарні

Про це потерпіла розповіла виданню ZMINA, передає Цензор.НЕТ.
Невідомий чоловік увірвався в квартиру дівчини 18 січня, коли вона поверталася додому з дитиною.
"У суботу я поверталася від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли зачиняла двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відчинив двері та взяв за горло. Водночас він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу у вайбері, – інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", – розповіла вона.
Рік тому, як повідомила Кравчук, вона зіткнулася з корупцією і непрофесійним ставленням у лікарні Вараша. Після цього вона створила групу у вайбері, де обговорювала ці проблеми з небайдужими мешканцями міста, місцевими депутатами та викладала документи. За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які мали бути безкоштовними.
Кравчук скаржилася на гарячу лінію МОЗ та домоглася створення робочої групи за розпорядженням міського голови Вараша, яка ініціювала перевірку цільового використання місцевих коштів з боку Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України" в період 2015–2019 років. Перевірка показала, що видаткові накладні щодо забезпечення лікарні не відповідають залишкам на складі.
Після нападу потерпіла звернулася до поліції. Також Кравчук додала, що під впливом погроз і нападу вона видалила групу у вайбері і припинить вести антикорупційну діяльність, бо боїться за дитину.
Цікаво, що за два дні до нападу на Кравчук до Рівного з офіційним візитом приїхала міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона обговорювала з працівниками галузі готовність до другого етапу реформування медичної сфери, який має розпочатися з 1 квітня 2020 року. До цього часу медичні заклади області повинні виконати перелік вимог, серед яких – перетворення на комунальні некомерційні підприємства.