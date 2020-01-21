Рахункова палата проведе аудит Ради, ЦВК, Кабміну, РНБО, "Укрзалізниці" та інших держструктур, - Пацкан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів. Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, Кабінет Міністрів, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки. І це далеко не повний перелік", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2020 році Рахункова палата "візьметься за важковаговиків". Адже сьогодні чи не перед кожним громадянином України виникає питання, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ.

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"Проаналізуємо також ситуацію в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері тощо. На реформи йдуть колосальні кошти і ми повинні бути впевнені, що результат буде належним", - підкреслив Пацкан.