Обміняти кримських політв'язнів можна буде лише за наявності політичного інтересу у РФ, - Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Микола Полозов.

"Що стосується кримських татар, ситуація дуже складна. І після вересневого обміну в Криму багато хто висловлював невдоволення, чому лише один кримський татарин, Едем Бекіров, потрапив до цього списку", - розповів адвокат, зазначивши, що кримські татари становлять більшість у списку утримуваних у Росії українських політв'язнів.

За словами Полозова, попри статті, за якими обвинувачують кримчан у Росії, приклади звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, свідчать про те, що обвинувачених у "справах Хізб ут-Тахрір" також можуть звільнити.

"Це не було проблемою для російської влади. Єдине питання було лише в наявності політичного інтересу, політичної волі. Тому я переконаний, що якщо російська влада матиме якийсь політичний інтерес, щоб передати кримських татар, яких обвинувачують у тероризмі, Україні, то проблем жодних не буде", - вважає адвокат.

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