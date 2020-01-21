Асфальтний завод, що отруює місцевих жителів, без пояснень не пустив Держекоінспекцію на Рівненщині. Необхідний новий закон, - Фірсов

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий факт недопуску Держекоінспекції до перевірки. Цього разу ТОВ "Рівненський асфальтний завод". Місцеві жителі масово скаржаться на забруднення атмосферного повітря цим заводом. Отримавши скарги, ми погодили позапланову перевірку у Міністерстві енергетики та захисту довкілля. Сьогодні інспектори Поліського округу прибули для здійснення екологічного контролю. Але керівництвом заводу було ухвалено рішення не допустити Держекоінспекцію. Без мотивації. Без пояснення причин. Без коментарів", - повідомив Фірсов.

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За його словами, з кожним фактом недопуску зростає демотивація, і лише зміни до закону можуть допомогти вирішити проблему.

"Є бажання і можливість допомогти людям, а реалізувати це просто неможливо. Бо такий закон і саме "дірки" в законодавстві залишають можливість для безкарності. Я дуже сподіваюсь, що цю проблему ми зможемо швидко вирішити. Розраховую на допомогу всього складу Екологічного комітету ... Ми як Державна екологічна інспекція готові надати свої пропозиції термінових змін до законодавства", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, це вже не перша подібна ситуація. Раніше Фірсов повідомляв про недопуск Держекоінспекції до планової перевірки лісового господарства на Сумщині, на яке скаржаться через незаконне вирубування лісу. "Зараз не пустити інспекцію до перевірки коштує приблизно 750 грн, але навіть цей штраф здебільшого не платять", - писав тоді він.