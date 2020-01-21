Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dknews.kz.

Законом Республіки Казахстан "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань удосконалення процедур реабілітації та банкрутства, бюджетного, податкового законодавства та законодавства про залізничний транспорт" з 1 січня 2020 року низка вітчизняних платників податків звільнені від сплати податків до 1 січня 2023 року.

За даними Міннацекономіки, це робиться для полегшення податкового навантаження на представників малого та мікробізнесу.

Відповідно до законодавства мікробізнес - це індивідуальні підприємці з кількістю працівників до 15 осіб і з річним прибутком до 30 тис. МРП (79 млн тенге, близько 5,1 млн грн), малий бізнес - це індивідуальні підприємці і юридичні особи з кількістю працівників до 100 осіб і з річним прибутком до 300 тис. МРП (795 млн тенге, близько 51,1 млн грн).

Податком на дохід є - корпоративний прибутковий податок для юридичних осіб, індивідуальний прибутковий податок для індивідуальних підприємців, єдиний земельний податок для селянських або фермерських господарств, а також соціальний податок для підприємців, що здійснюють діяльність в СПР на основі спрощеної декларації.

Усі інші податки і платежі сплачуватимуться у разі виникнення зобов'язань.

Крім того, звільнення від сплати податків поширюється на суб'єктів мікро- та малого підприємництва, які застосовують спеціальні податкові режими (СПР).

Водночас не звільняються від податків платники податків, які здійснюють:

1) діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2) виробництво та (або) оптову реалізацію підакцизної продукції;

3) діяльність зі зберігання зерна на хлібоприймальних пунктах;

4) проведення лотереї;

5) діяльність у сфері грального бізнесу;

6) діяльність, пов'язану з обігом радіоактивних матеріалів;

7) банківську діяльність (або окремі види банківських операцій) і діяльність на страховому ринку (крім діяльності страхового агента);

8) аудиторську діяльність;

9) професійну діяльність на ринку цінних паперів;

10) діяльність кредитних бюро;

11) охоронну діяльність;

12) діяльність, пов'язану з обігом цивільної та службової зброї і набоїв до неї;

13) діяльність у сфері надрокористування, зокрема діяльність старателів;

14) реалізацію корисних копалин, в тому числі діяльність трейдерів, діяльність з реалізації вугілля, нафти;

15) роздрібну реалізацію окремих видів нафтопродуктів бензину, дизельного палива і мазуту;

16) зовнішньоекономічну діяльність.

Звільнення від податків на дохід пошириться на 1,2 млн суб'єктів мікро та малого підприємництва. Це дозволить бізнесу за три роки заощадити понад 380 млрд тенге (близько 24,5 млрд грн. - Ред.), направити вивільнені кошти на розвиток своєї діяльності.