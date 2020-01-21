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21.01.20 15:51

Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

Фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського доставлено до Печерського райсуду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання почалося. У залі присутні прокурори та адвокати підозрюваного.

Після клопотання адвокатів Павловського випустили з "акваріума".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: у Херсоні провели 30 обшуків і пред'явили 9 підозр. ФОТО+ВІДЕО

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Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 02
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 03
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 04
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 05
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Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 09
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 10
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 11
Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду 12

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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