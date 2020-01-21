Павловський назвав себе "випадковим слухачем" у справі Гандзюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив перед засіданням у Печерському райсуді Києва, спілкуючись з журналістами.

"Приїжджав Торбін (визнаний винним у виконанні вбивства -ред.), позичив грошей у мене. Про Катерину Гандзюк ми ніколи не розмовляли з Торбіним", - сказав Павловський.

Підозрюваний стверджує, що не знав про підготовку нападу на Гандзюк і не впливав на місцевих поліцейських.

"Я не мафіозі - я просто нормальна людина. Я Катерини Гандзюк ніколи не знав і не бачив. Навіть про неї ніколи не розмовляв", - сказав Павловський журналістам.

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Павловський розповів, що особисто не був присутній на попередніх засіданнях суду, оскільки лікувався в одеській лікарні, де йому зробили дві операції на тазостегновому суглобі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.