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21.01.20 16:22

16 учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру 16 учасникам незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму".

16 учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру, - прокуратура АРК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Загалом, прокуратура автономії спільно з Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі встановили понад 1300 осіб, які брали участь в діяльності згаданого формування, з яких 217 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на КПВВ "Чонгар" затримала активного учасника "Самооборони Криму", який у 2014 році брав участь у блокуванні українських військових об'єктів.

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