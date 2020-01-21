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21.01.20 16:42

Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відмовилася від ідеї входження в митний союз з ЄС.

Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час публічної дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році" в Києві.

Він розповів, що під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі 28 січня він сподівається почути від ЄС про рівень амбіцій організації щодо України.

"Тому що у нас є новий уряд, нова Європейська комісія, у нас є амбіції, і, очевидно, вони є у ЄС, ми повинні їх синхронізувати. Тому що цей шлях ми повинні проходити разом. Європейська інтеграція - абсолютно безальтернативна з боку нашої держави. Але жодна країна не змогла ні наблизитися, ні інтегруватися в ЄС без системної підтримки з боку самого ЄС", - сказав він.

Кулеба зазначив, що під час Ради асоціації також обговорюватимуться питання інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, а також спрощення митних процедур.

"Ми відмовилися від ідеї входження в митний союз, але ми хочемо максимально спростити всі такі процедури й інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", - додав він.

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