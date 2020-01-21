Мити руки і не контактувати з хворими: МОЗ розповів, як уникнути нового коронавірусу з Китаю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 20 січня у світі зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 3 особи загинуло, 170 госпіталізовано.
Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.
Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував про ситуацію з коронавірусом Прикордонну службу України.
"Генеральний директор ВООЗ скликає на 22 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з новими випадками хвороби і заявами про можливу передачу збудника інфекційної хвороби від людини до людини", - сказано в повідомленні.
МОЗ нагадує про основні заходи профілактики. Їх потрібно дотримуватися при відвідуванні країн, в яких були зареєстровані випадки nCoV.
- "Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;
- Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їхнім оточенням;
- Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;
- Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції мають дотримуватися правил поведінки під час кашлю (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки під час кашлю та чхання, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми)", - сказано в повідомленні.