Сенат США сьогодні розпочинає розгляд імпічменту Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Судовий процес щодо імпічменту президента Трампа в Сенаті починається сьогодні. Це третій судовий процес щодо імпічменту президента в історії США", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що сьогодні сенатори розглянуть і проголосують за резолюцію, в якій будуть описані правила судового процесу.

Завтра сторонам захисту й обвинувачення буде надано слово для презентації своїх аргументів.

Також читайте: 51% американців виступають за імпічмент Трампу, - опитування

Зазначається, що в перший тиждень початок засідань заплановано на 13 годину (20.00 за київським часом). Вони можуть тривати до 12 годин.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.