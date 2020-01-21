Рябошапка звернувся до Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання примусового годування ув'язнених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що тільки в слідчих ізоляторах в 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, взятих під варту осіб і засуджених.

Чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який оголосив голодування, може бути застосоване лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.

Однак ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування ув'язнених, їхнього утримання, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув'язненими, які перебувають в спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України.

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