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21.01.20 18:37

Підозрюваний у крадіжці житель Луцька загинув, викинувшись із вікна під час конвоювання

31-річного чоловіка підозрювали в низці магазинних крадіжок. Він переховувався від поліції, а коли його знайшли, під час конвоювання вистрибнув із вікна під'їзду між 7 і 6 поверхом.

Підозрюваний у крадіжці житель Луцька загинув, викинувшись із вікна під час конвоювання

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні, 21 січня, після 11:00 на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - сказано в повідомленні.

У поліції пояснили, що встановили причетність чоловіка до низки магазинних крадіжок. Йому пред'явили підозру і направили справу до суду, але підозрюваний переховувався від правосуддя і був оголошений у розшук.

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"Поліцейські встановили місце перебування правопорушника і затримали його. Під час конвоювання в суд зловмисник вирвався і вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки", - повідомили в поліції.

Те, що сталося, розслідують як самогубство.

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