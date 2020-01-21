Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа

Слова Хамзі цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат заявив, що говорить від імені народу провінції Керман, де народився убитий авіаударом США генерал Касем Сулеймані.

"Від імені народу Кермана я заявляю, що всі керманці є солдатами хаджу Касема. Ми даємо три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", - сказав Хамзі.

При цьому він не уточнив, чи буде винагорода офіційно підтримана з боку керівництва Ірану.

Посол США з питань роззброєння Роберт Вуд назвав цю нагороду "безглуздою", заявивши журналістам у Женеві, що вона продемонструвала "терористичні основи" іранського істеблішменту.