У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури столичної міськдержадміністрації Дмитро Рахматуллін, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, у 2019 році кількість автомобілів зросла на 15% порівняно з 2018 роком. У результаті столичні дороги і вулиці перевантажені", - написав він.

За словами Рахматулліна, водії паркуються, де і як їм захочеться, і часто залишають машини поруч із напівпорожніми паркінгами.

"Сьогодні, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Чому? - запитаєте ви. Все дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази більше. А місто не розраховане на таку автомобілізацію", - вважає Рахматуллін.

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У планах влади - збільшити вартість парковки.

"Зазначу, що востаннє тарифи змінювалися в 2016 році. Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста - як мінімум, до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Все це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто недалеко від метро і пересуватися по місту громадським транспортом", - написав чиновник.

Також, за його словами, потрібно, щоб покарання за порушення ПДР було невідворотним.

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