Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Устінова зазначила: "Адвокат Януковича Бабіков знав про те, що стане заступником ДБР ще до оголошення конкурсу, або черговий развод від "слуг".
Перший документ - це офіційний витяг по адвокату Бабікову, в якому написано, що він припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня.
От тільки незадачка - документ-виписка з сайту ДБР про оголошення конкурсу датовано 29 грудня.
Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс було взагалі оголошено, хоча за законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" повинен це зробити в 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєї роботи та адвокатської діяльності! Мабуть чисто "випадково", з надією на майбутнє.
І нехай після цього нам знову розповідають, що конкурс за 3 дні в новорічні свята було проведено не під адвоката Януковича.
І вуаля третє фото - брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня, а не 29, хоча це суперечить їхньому ж офіційному документу".
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.