Ексначальник Одеської філії АМПУ Соколов розтратив 21,4 млн грн, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними САП, в 2015 році начальник Одеської філії АМПУ спільно з головним інженером ДП, директорами приватних компаній і фізособою, наближеною до народного депутата України VII і VIII скликань, організували закупівлю за рахунок держбюджету послуг з будівництва причалу в Одеському морпорту.

Як зазначили в САП, переможцем у конкурсі, "незважаючи на відсутність досвіду і невідповідність умовам пропозицій", стала одна з вказаних вище компаній. Надалі, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця і директором іншої фірми, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, були підписані додаткові угоди, в яких була суттєво збільшена вартість фрахту днопоглиблювального каравану.

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"У результаті вартість виконаних робіт істотно збільшилася. Незважаючи на це, посадові особи АМПУ, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Як наслідок, ДП АМПУ незаконно переплатило більш ніж 21,36 млн грн", - підкреслили в САП.

НАБУ повідомила про підозру ексначальнику і головному інженеру Одеської філії АМПУ, директору приватної компанії-переможниці закупівлі, ексдиректору приватної компанії-орендаря днопоглиблювального каравану, а також фізособі, наближеній до нардепа.

Місце перебування ексначальника Одеського філіалу АМПУ і фізособи, наближеної до нардепа на даний момент не встановлено. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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У червні 2015 року Адміністрацією Одеського порту було укладено договір на виконання остаточного обсягу робіт з будівництва причалу №1-з (№35) в рамках проєкту будівництва зернового перевантажувального комплексу. Завершення робіт з будівництва причалу було заплановано на 2016 рік. Розрахункова потужність комплексу становить 4 млн тонн/рік.

У 2015 році начальником адміністрації Одеського порту був Михайло Соколов.