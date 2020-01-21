Ню-модель з Чернігова відсудила у поліції 270 тисяч гривень

Рішення схвалив Новозаводський районний суд Чернігова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Жителька Чернігова звернулася до суду про відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями правоохоронних органів. Вона просила стягнути на її користь 500 тис. грн як компенсації моральної шкоди.

У заяві жінка вказала, що "внаслідок незаконного притягнення її до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжних заходів, проведення обшуку в будинку та незаконного перебування під слідством і судом протягом 52-х місяців їй завдано моральну шкоду, яка полягає у порушенні нормальних життєвих зв’язків, погіршенні відносин з оточуючими людьми".

Серед іншого вказувалося, що у жінки погіршилися сімейні відносини та зіпсувалися родинні зв’язки. Зараз вона виховує трьох дітей.

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Згідно з матеріалами справи, у 2014 році жительку Чернігова звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Зазначається, що бувши зареєстрованою "моделлю" на одному з порносайтів, за допомогою комп’ютерної техніки жінка приймала замовлення на відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю від клієнтів, які користувалися послугами цього сайту в режимі реального часу, створювала і розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю, отримуючи за це грошову винагороду у вигляді безготівкових переказів.

У 2015 році жінку було засуджено до 3 років ув'язнення з іспитовим терміном 1 рік, але згодом справу направили на новий розгляд і виправдали.

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Новозаводський районний суд визнав, що демонстрацію в режимі реального часу сцен сексуального характеру із застосуванням телекомунікаційних засобів не можна вважати виготовленням порнографічної відеопродукції, а її передачу через канали зв’язку ( в т. ч. через Інтернет) "не можна вважати розповсюдженням порнографії".

Прямих і достатніх доказів вини жінки не було надано. В апеляційному суді колегія суддів залишила виправдальний вирок без змін. Тому жінка вирішила отримати компенсацію моральної шкоди через суд.

Суд задовольнив її позов частково і вирішив стягнути з Державного бюджету на користь жінки 270 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, а також 3,75 тис. грн на відшкодування матеріальних збитків.