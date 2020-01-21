Deutsche Bahn і "Укрзалізниця" 22 січня підпишуть меморандум

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, це випливає з листа-запрошення на церемонію підписання, копію якого оприлюднив народний депутат України, член транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко.

Нардеп зазначив, що співпраця української та німецької залізничних компаній не передбачає приватизацію першої, а полягатиме в організації нової форми управління "Укрзалізницею".

"Готується масштабний проєкт зі співробітництва "Укрзалізниці" і найбільшого німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Відразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень", - написав Скічко.

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"Завтра ми вирушаємо в Давос за хорошими новинами, де має бути підписаний меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn. Відразу скажу - це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін", - резюмував народний обранець.

Нагадаємо, про те, що намічається стратегічна співпраця між DB і УЗ, ЦТС повідомив ще минулого тижня.

Зазначимо також, що у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

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Пізніше міністр Владислав Криклій обіцяв визначитися з керівництвом УЗ найближчим часом.

У самій компанії зазначають, що поділ підприємства на трьох операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - планується завершити до кінця 2021 року.