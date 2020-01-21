Могилу воїнів УПА осквернили, щоб посварити наші народи, - МЗС Польщі

Відповідне повідомлення опубліковано в Twitter Міністерства закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на нещодавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент у Монастирі", - сказано в повідомленні.

У МЗС Польщі обіцяють, що розслідуванням акту вандалізму займуться "відповідні служби".

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.

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