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21.01.20 20:33

У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях

21 січня президент Росії Володимир Путін підписав укази про призначення заступників голови уряду країни і глав міністерств.

У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях

Як передає Цензор.НЕТ, їх опублікував сайт Кремля.

Так, у нового прем'єр-міністра Михайла Мішустіна буде не 10 заступників, як у його попередника Дмитра Медведєва, а дев'ять. Першим віце-прем'єром став Андрій Бєлоусов, який раніше обіймав посаду помічника президента РФ.

Кілька міністрів зберегли свої посади в новому кабінеті. Так, Сергій Шойгу залишився міністром оборони, Сергій Лавров - главою міністерства закордонних справ.

Міністерство внутрішніх справ, як і раніше, очолюватиме Володимир Колокольцев, міністерство енергетики - Олександр Новак.

Антон Силуанов залишився міністром фінансів, втративши посаду віце-прем'єра.

Ольга Любимова змінила Володимира Мединського на посаді міністра культури РФ.

Путін скасував міністерство у справах Північного Кавказу.

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