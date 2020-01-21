У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях

Як передає Цензор.НЕТ, їх опублікував сайт Кремля.
Так, у нового прем'єр-міністра Михайла Мішустіна буде не 10 заступників, як у його попередника Дмитра Медведєва, а дев'ять. Першим віце-прем'єром став Андрій Бєлоусов, який раніше обіймав посаду помічника президента РФ.
Кілька міністрів зберегли свої посади в новому кабінеті. Так, Сергій Шойгу залишився міністром оборони, Сергій Лавров - главою міністерства закордонних справ.
Міністерство внутрішніх справ, як і раніше, очолюватиме Володимир Колокольцев, міністерство енергетики - Олександр Новак.
Антон Силуанов залишився міністром фінансів, втративши посаду віце-прем'єра.
Ольга Любимова змінила Володимира Мединського на посаді міністра культури РФ.
Путін скасував міністерство у справах Північного Кавказу.