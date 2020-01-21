"Є сенс зменшувати термін", - міністр Загороднюк висловився за скорочення часу проходження строкової служби

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює", - сказав Загороднюк.

За його словами, строкова служба не має значного впливу на здатності Збройних сил України. "У нас зараз строкової служби - приблизно 10%. Тобто вона не відіграє особливо великого впливу на здатності (Збройних сил), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - пояснив Загороднюк.

За його словами, якщо зменшити термін служби в українській армії і ввести якісну підготовку солдатів, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.

"Звісно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС, - де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, - відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше. Але це буде цілком інша система, тому що цю систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати взагалі нову", - сказав міністр.

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