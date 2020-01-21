Захист Мангера звернувся в ЄСПЛ

Про це заявив на пресконференції адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, захист звернувся до ЄСПЛ через відмову слідства закрити провадження проти Мангера або негайно передати справу до суду.

"Очевидно, що Україна отримала для відповіді наше звернення до Європейського суду з прав людини, яке ми подали минулого року. Нарешті, я так розумію, воно комуніковано. Щодо того, що протягом року людина звинувачується у злочині, але при цьому справа не передається у суд, жодних доказів не надається", - зазначив Ільченко.

Спецоперацію, проведену 20 січня у Херсоні в рамках розслідування справи про вбивство Гандзюк, адвокат назвав спробою чинити тиск на осіб, у яких проводилися обшуки і яким були пред'явлені підозри, з метою примусити їх "дати неправдиві свідчення проти Мангера".

Адвокат пообіцяв поскаржитися в ЄСПЛ щодо тиску на свідків по справі Гандзюк, а також оскаржувати дії слідчих в суді.

Крім того, захист Мангера вимагатиме "з’ясування підстав для застосування військової техніки у місті Херсон, а також розміру коштів, які були витрачені на таку спецоперацію".

Нагадаємо, 20 січня в Херсоні пройшла спецоперація в рамках розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк. Силовики провели 35 обшуків, 9 особам оголосили підозру в причетності до злочинної організації.

Одного з підозрюваних - Ігоря Павловського - доставили до Києва. Печерський райсуд заарештував його до 4 березня без права внесення застави.