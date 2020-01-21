12 українських політв'язнів перебувають у російських в'язницях у критичному стані, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці омбудсмена в Фейсбуці.

Денісова розповіла, що в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму перебуває 115 українських політв'язнів.

Серед згаданих громадян України є такі, яких утримують в ув'язненні вже більш ніж п'ять років поспіль. 86 осіб – це кримські татари, яким інкримінується організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації, організація діяльності екстремістської організації, членство в забороненій в Російській Федерації організації "Хізб ут-Тахрір", зазначила вона.

Денісова звернула увагу Рами на те, що деякі громадяни України перебувають у критичному стані і вимагають термінового обстеження і надання кваліфікованої медичної допомоги.

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"Зокрема, це Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Віктор Шур, яких утримують на території Російської Федерації, і Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, яких утримують на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим", - написала омбудсмен.

Денісова закликала Раму застосувати всі важелі впливу заради відновлення прав громадян України та якнайшвидшого повернення їх на батьківщину живими.

Також Денісова закликала голову ОБСЄ посилити спільний тиск міжнародної спільноти на РФ з метою виконання нею норм міжнародного права, поваги прав і свобод людини і громадянина.

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