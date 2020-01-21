Поліція затримала чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Про затримання хулігана розповів на брифінгу начальник Криворізького відділення поліції Сергій Лукашов.

"Для затримання підозрюваного поліцейські спільно зі співробітниками СБУ опрацювали відео понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. Для пошуків порушника було залучено 80 співробітників поліції. Внаслідок вжитих заходів сьогодні зловмисника затримали", - розповів Лукашов.

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Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Покарання за цією статтею - від штрафу в сумі до 850 гривень до позбавлення волі строком на 3 роки.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.