Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті кооперація стала практичною. До цього часто це були просто політичні гасла, але особливо нічого не відбувалося. Ми дали зрозуміти, що нас політичні гасла не цікавлять. Цікавить перехід у практичний режим. Моє головне завдання - досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми посилених можливостей НАТО", - сказав Загороднюк.

"У нас є всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде чисто політичне питання", - додав міністр.

Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських Збройних сил на стандарти НАТО.

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"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх - ці дорожні карти було узгоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", - зазначив міністр оборони.

Він уточнив, що дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. "Дорожня карта буде йти за видами і за окремими родами військ, тому що зовсім різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (наприклад у Силах спеціальних операцій), а в деяких - треба будувати все від самого початку", - сказав Загороднюк.

За його словами, Військово-морські сили України вже зараз, фактично, відповідають критеріям членства в Альянсі, оскільки багато хто з персоналу пройшли службу і навчання в структурах НАТО.