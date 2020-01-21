Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов

Як передає Цензор.НЕТ, про це власник каналу ATR Ленур Іслямов заявив в інтерв'ю Детектор Медіа.

"Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на повному альтруїзмі", - сказав Іслямов.

Через недофінансування телеканалу довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й live (прямі ефіри) з Криму.

"Нам довелося відкликати чотирьох журналістів, які працювали в Криму. Зараз ми призупинили виробництво всіх програм, які ми робили з Криму. Ми просто не можемо цього собі дозволити", - додав він.

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За його словами, до управління структурами, які займаються фінансуванням, прийшли непідготовлені менеджери і вони не розуміють пріоритетів.

"Ні у нас, ні у Меджлісу зараз немає жодних прямих комунікацій із чинною владою. Чубарову (глава Меджлісу Рефат Чубаров, - ред) було вручено телефон Шефіра (Сергій Шефір - перший помічник президента України, - ред). Але він не відповідає на дзвінки, і Чубаров не може додзвонитися. Офіс уповноваженого у справах кримських татар було ліквідовано. А раніше у нас був прямий представник - Мустафа Джемілєв. І виходить, що немає комунікацій між Меджлісом і президентом тою мірою, якою це має бути. Ми зверталися до представника офісу президента. Є навіть постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим - це Антон Кориневич. Але його голос теж ніхто не хоче чути", - сказав Іслямов.

За даними заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, у другій половині 2019 ATR отримав від держави 15 млн грн.

Канал на 90% скоротив виробництво власних програм. Через заборгованість 14 січня був відключений супутниковий сигнал телеканалу. Але того ж дня його вдалося відновити завдяки допомозі головного рабина України Якова Блайха і міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Канал запустив збір коштів на підтримку мовлення.

Через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу.

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