Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі призведе до заморожування конфлікту, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 січня в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", - сказав Загороднюк.

Він додав, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки.

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"А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", - заявив міністр.

За його словами, якщо Мінські угоди виконуватимуться, то в суцільному розведенні по всій лінії не буде сенсу.

"Цю війну можна завершити - вони мають просто виконати Мінські угоди і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", - зазначив Загороднюк.

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