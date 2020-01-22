Понад 700 ув'язнених, які перебувають на окупованому Донбасі, чекають повернення на підконтрольну Києву територію, - Денісова

Про це 21 січня Денісова розповіла на зустрічі з головою ОБСЄ, прем'єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук омбудсмена.

За її словами, від початку бойових дій на Донбасі 386 ув'язнених були передані українській стороні для подальшого відбування покарання. Станом на сьогодні 122 з них вже звільнені, оскільки їхній термін покарання закінчився.

Денісова розповіла Рамі про випадки, коли на тимчасово окупованих територіях людина закінчила відбувати свій термін покарання, але окупаційна влада продовжувала утримувати її в місцях несвободи.

"Звернулась до Еді Рами з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже за минулий рік вдалося перемістити лише 13 осіб", - додала омбудсмен.

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