Нова програма України з МВФ може стати останньою, - міністерка фінансів Маркарова

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Програма МВФ, щодо якої ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю виконавши її, є шанс випуститися з МВФ", - зазначила глава Мінфіну.

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Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів, зокрема низки законів Верховною Радою.

Поточна програма співпраці між Україною та МВФ у межах механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг 2,8 млрд SDR, або близько $3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) було надано одразу, а потім планувалося ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента та уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці. У результаті минулого року фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR 1,4 млрд.

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В історії України раніше вже були більш тривалі періоди, коли вона лише виплачувала МВФ раніше отримані кошти з відсотками. Зокрема, у 2002-2007 роках і в 2011-2013 роках Київ заплатив Фонду відповідно 1,45 млрд SDR і SDR 6,43 млрд за відсутності зустрічного фінансування.

Водночас у 1994-2001 роках "нетто" надходження коштів в Україну від МВФ становило 1,04 млрд SDR, у 2008-2010 роках – SDR 8,72 млрд, у 2014-2018 роках - $ 3,92 млрд.

У результаті загалом за роки співпраці з Фондом Київ отримав SDR 22,41 млрд, а виплатив 18 млрд SDR, з яких SDR 2,47 млрд становили відсотки.

У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ, згідно з даними на сайті Фонду, SDR 6,44 млрд, у тому числі SDR 0,59 млрд відсотків. З цієї суми на цей рік припадає SDR 1 млрд, на наступний – SDR 1,14 млрд.