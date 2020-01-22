Президент Литви Науседа відмовився їхати в Ізраїль на церемонію пам'яті жертв Аушвіца

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Delfi, таке рішення глава держави ухвалив в останній момент - ще 20 січня зранку повідомлялося, що він братиме участь у церемонії в Єрусалимі, яка відбудеться 22-23 січня.

Прессекретар президента Антанас Бубняліс зазначив, що Науседа вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На заходи в Ізраїль не поїде президент Естонії Керсті Кальюлайд, а Латвію представить прем'єр-міністр.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявляв про відмову від візиту пам'яті жертв Голокосту, однак 21 січня в телеінтерв'ю допустив можливість відвідування Єрусалиму. Польська преса писала, що Дуда не поїде до Ізраїлю через антипольські заяви президента РФ Володимира Путіна, також запрошеного на форум.

Нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау на території Польщі був найбільшим табором смерті. У 1940-1945 роках там знищили понад 1,5 млн людей різних національностей. В'язнів табору звільнили 27 січня 1945 року.

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