В Україні зафіксовано випадок пташиного грипу, перший у 2020 році, - Держпродспоживслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє увечері 21 січня Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у фейсбуці.

"Фахівці служби виїхали на місце спалаху, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, ухвалено низку важливих рішень, наші міжнародні партнери поінформовані. Ситуацію контролюємо і робимо все можливе, аби не дати вірусу поширитися далі по Україні", - йдеться в повідомленні.

Загибель птиці було зафіксовано 18 січня 2020 року в приватному підприємстві "Хутір" (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області). Загалом на підприємстві станом на 1 січня було близько 98 000 голів птиці яєчного напрямку.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років - збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Пташиний або курячий грип - це вірус, який часто призводить до смерті заражених птахів. Його збудник переносять дикі перелітні птахи. Деякі зі штамів пташиного грипу можуть уражати не лише птахів, але і свиней або людей.

Інфекція серед домашньої птиці може бути безсимптомною або викликати зменшення яйценесення і захворювання дихальної системи, а також протікати у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких передчасних симптомів.

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